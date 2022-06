42 chilometri di percorso e 1.100 metri di dislivello, questi i numeri della piu? attesa ed emozionante gara podistica in notturna che porta le squadre iscritte quest’anno a cimentarsi nella grande sfida dall’Arengario, nel centro di Monza, al Monte Resegone.

Giunta alla sua 60° edizione, la gara avra? inizio la sera del 25 giugno, con partenza prevista alle ore 21.00 e terminera? solo dopo che i corridori avranno percorso 42 km di percorso, lo stesso che nel 1924 aveva visto sfidarsi le prime 12 squadre partecipanti alla ora mai ben nota corsa.

Dal centro di Monza al Monte Resegone, le squadre dovranno dimostrare spirito di sacrificio, responsabilita? nei confronti della squadra, ma anche passione e desiderio di liberta?. La competizione mettera? alla prova gli atleti, che sfideranno fatica e stanchezza per raggiungere Rifugio Capanna Monza, in provincia di Lecco, ma per tutto il tragitto non saranno mai davvero soli. La natura sconfinata e la bellezza del paesaggio saranno compagni sempre presenti, per tutta la durata della gara.

Una competizione diventata storica, sempre piu? attuale e amata. Dal 1924 tante sono le differenze, come ad esempio il numero delle squadre partecipanti, la divisa degli atleti (all’inizio di stampo militare) e anche il numero dei componenti delle squadre (la prima edizione prevedeva 4 corridori e non 3), ma numerosi sono anche gli elementi che si sono tramandati nel corso del tempo, per ben 60 anni. Il tracciato, i chilometri, la bellezza e la vastita? dei paesaggi sono i medesimi, ma soprattutto non e? cambiato lo spirito della gara, che prevede forza, allenamento, senso di squadra e amore per la liberta?.

Gli appuntamenti della Monza-Resegone 2022

Questo il programma passo-passo:

Martedi? 7 giugno è stata presentata la lista delle squadre ammesse alla gara. Nella stessa giornata è avvenuto anche il sorteggio dei pettorali e la pubblicazione dell’ordine di partenza delle squadre.

Da mercoledi? 8 giugno a martedi? 21 giugno sara? possibile sostituire un atleta della propria squadra.

Giovedi? 16 giugno, ore 20.00, si procedera? con la consegna degli zaini agli atleti, con indumenti di ricambio.

Sabato 18 giugno sara? dedicato al lavoro in Capanna Monza, per il trasporto delle attrezzature e dei rifornimenti necessari, oltre che per l’approntamento delle strutture per il ricovero e accoglienza degli atleti.

Sabato 25 giugno, ore 19.00, e? in programma il ritrovo degli atleti presso l'Arengario di Monza, in Piazza Roma, per le operazioni necessarie prima della partenza. Alle ore 21.00 prendera? il via la 60° edizione della Monza-Resegone.

Domenica 26 giugno, ore 18.00, sara? reso noto l’ordine di arrivo delle squadre.

Martedi? 28 giugno verra? rilasciata la Classifica Ufficiale.

Venerdi? 1 luglio avra? luogo la festa di premiazione della 60° edizione della Monza-Resegone.