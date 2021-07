Mostra degli alpini per il centenario della Guzzi

Se dal punto di vista urbano e logistico c'è la ferrovia a separare la sede degli Alpini dalla Moto Guzzi, questa divisione scompare soppiantata dall’affetto e dalla vicinanza delle Penne Nere verso la storica azienda di Mandello che quest'anno celebra il centenario di fondazione. Da qui la scelta, da parte dell'associazione Ana, di promuovere una mostra in occasione dell'importante compleanno.

"Ci sembrava giusto ricordare che la Guzzi ha avuto un ruolo importante anche per la fornitura di mezzi all’Esercito e alle Forze dell’ordine - commenta il capogruppo mandellese Claudio Bianchi - Le fotografie si riferiscono principalmente al periodo bellico e gli Alpini sono poco rappresentati, ma l’importante è ricordare i molteplici impieghi delle Guzzi". L'esposizione “Moto Guzzi con le stellette” è corredata da una trentina di fotografie ad omaggiare il Centenario della fabbrica dell’Aquila. La location scelta per l’esposizione è il viale dei giardini pubblici a lago.

L'apertura è in programma domenica 1° agosto, e sarà visitabile dalle ore 10 alle 18. Essendo concepita come rassegna itinerante, la mostra degli alpini avrà poi altre collocazioni che verranno comunicate in seguito. "Uno degli appuntamenti durante il quale vorremmo riproporre la mostra - aggiungono i promotori - è ovviamente il Moto Raduno Internazionale programmato per la seconda settimana di settembre". Soggetto a variazioni causa pandemia, al momento non definite, eventuali comunicazioni saranno rese note sulla pagina Facebook delle penne nere di Mandello o scrivendo alla email mandellolario.lecco@ana.it

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)



