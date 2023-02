Una mostra "a richiesta" per imparare la storia degli Alpini

Aperta la mostra “Lecco, 100 anni di Alpini”, edita dalla locale Sezione in occasione del centenario appena celebrato e curata dalla nostra commissione Centro Studi, a disposizione dei Gruppi delle medesima "divisione" lecchese. Oltre che arricchire la comunicazione culturale e didattica interna all’associazione, essa sarà un valido supporto per attività didattiche, culturali e promozionali anche per scuole, associazioni, istituzioni.

Si parla di diciotto pannelli che raccontano i momenti cupi e splendenti delle penne nere durante questo secolo di vita, tra guerre e l'operatività a livello locale, fino ai moderni campi scuola estivi. La mostra è composta da 18 pannelli autoportanti di cm. 85 x 220) che possono essere facilmente esposti nelle nostre sedi ma anche negli spazi civici di città e paesi, a cominciare dalle scuole.

Può essere richiesta alla Commissione Centro studi Ana scuola e cultura della Sezione di Lecco sulla scorta del regolamento appositamente preparato.