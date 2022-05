Dopo Milano la mostra "BrainArt" approda nel cuore di Lecco

Approda anche a Lecco il tour "Brainart". Dopo Milano, la mostra dedicata alla cura delle patologie dementigene - tra arte e tecnologie - arriva infatti nella città manzoniana prima delle successive tappe a Monza e a Bergamo. L'inaugurazione ufficiale è in programma per giovedì 12 maggio alle ore 11.30 in piazza Cermenati. Interverranno il vicesindaco di Lecco Simona Piazza e i rappresentanti del Crams e di Ats Brianza.

Brainart è un progetto Interreg Italia Svizzera che vede come capofila il Crams di Lecco e che grazie alla partecipazione di Need Institute di Milano, Ats Brianza, Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino, Museo Vincenzo Vela di Ligornetto e Pro Senectute negli ultimi anni ha sviluppato nuove metodologie per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da patologie dementigene.