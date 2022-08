"Lago di Como: un mondo unico al mondo". È il titolo della suggestiva mostra fotografica di Carlo Borlenghi, che dal 25 giugno fino al 23 ottobre sarà visitabile nello Spazio San Nicolao nell'omonima via a Bellano, il sabato dalle ore 17 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 13.

Per informazioni e prenotazioni custodidipatrimoniobellano@gmail.com o canali social @iluoghisonoreali.

Chi à Borlenghi

Carlo Borlenghi nasce come fotografo di regate veliche sul Lario, e in pochi anni espande le sue rotte fino a girare tutto il mondo al seguito delle competizioni più importanti, tanto da diventare fotografo ufficiale della America's Cup per diversi team dal 1987 al 2020. Pluripremiato per i suoi lavori, ha esposto in prestigiosi musei e negli ultimi tempi, con i suoi paesaggi, ha dato vita alla mostra fotografica "Il lago di Como". Insieme allo scrittore Andrea Vitali sta curando inoltre l'iniziativa "Il ritratto di Bellano".