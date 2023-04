Mostra di Pietro Ferrari a Corenno Plinio

Mostra nel weekend a Corenno Plinio sabato e domenica dalle 14 alle 16 con ingresso gratuito. In esposizione le opere di un abitante del borgo, Pietro Ferrari.

L'autore

Pietro Ferrari è nato l'8 dicembre 1959 a Corenno Plinio e coltiva la passione per il disegno artistico fin dalle scuole primarie. Negli anni '80 inizia a disegnare fumetti di Tex Willer, Guerra d'eroi e altri, ripassati con la china. Alla fine degli anni '90 comincia a disegnare illustrazioni di ogni genere utilizzando l'amata tecnica della matita a grafite per il bianco e nero. Per il colore utilizza i pastelli acquarellabili di legno con cui realizza apprezzabili sfumature, oltre ai pastelli a olio. Ferrari inventa inoltre una tecnica personale: il bianchetto per dipingere neve sui quadri invernali.