Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Comune di Colico, con il patrocinio di Museo della cultura contadina, Pro loco Colico e Cif, organizza la mostra fotografica "L'epoca d'oro di Colico (1830-1930) - Colico: da paese contadino a snodo commerciali e turistico".

Sarà dunque un'importante occasione per ripercorrere le caratteristiche del paese, dalle sue origini contadine a quelle moderne, che ne hanno tracciato un profilo assai diverso con un'economia dinamica e in forte via di sviluppo.

L'allestimento della mostra è a cura del Museo della cultura contadine di Colico. Le foto sono state donate dal professor Ulisse Gobbi. L'iniziativa fa parte del progetto "Apriamoci alla bellezza" e sarà allestita al Parco Cariboni nei giorni 26-27 novembre 2022 (orari 10-12 e 14.30-16).