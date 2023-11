Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Sabato 21 ottobre, in occasione dell’evento “Degustando Dervio” che ha visto per due giorni le storiche cantine di Dervio e di Corenno Plinio aprirsi alla degustazione di vini rappresentativi delle diverse regioni italiane e al quale ha partecipato “El Cantinun de la Cuperativa” che fa parte dello Spazio Cultura Coop Dervio di via Greppi, sede operativa dell’Associazione Musiculturale ImmaginArti e del coro femminile CorolLario, è stata inaugurata una mostra del fotografo Enrico Bernasconi intitolata “Superfici trovate” che resterà aperta fino a domenica 5 novembre.

Enrico Bernasconi folgorato, negli anni Settanta, dai lavori del fotografo austriaco Ernst Haas e del marchigiano Mario Giacomelli che hanno aperto nuove prospettive al linguaggio fotografico, ha iniziato una ricerca personale che lo ha portato, come acutamente sottolineato da Simona Bartolena, storica e critica d’arte, a trasformare semplici superfici o particolari di foglie, tronchi, cortecce, muri, oggetti e materiali i più disparati, in «eleganti astrazioni che suggeriscono sensazioni cromatiche, visive, percettive che ben poco hanno a che fare con la loro identità originaria.

Superfici trasformate in altro da sé, strappate all’anonimato, talvolta anche all’inestetismo e al degrado, e restituite a nuova vita, nobilitate in composizioni sapienti, che paiono costruite ad arte e che invece – incredibile a dirsi – sono “semplicemente” istantanee fotografiche». Questi gli orari di apertura, nello Spazio Cultura Coop Dervio di via Greppi a Dervio (sotto la COOP), della mostra “Superfici trovate”: mercoledì venerdì 3 novembre dalle 17 alle 19; sabato 4 novembre e domenica 5 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Per informazioni: info.immaginarti@gmail.com – 339-7337772 (Marco) Associazione Musiculturale ImmaginArti