Dopo il successo della mostra fotografica “Superfici trovate”, dove semplici superfici o particolari di foglie, tronchi, cortecce, muri, oggetti e materiali i più disparati si sono trasformati in «eleganti astrazioni che suggeriscono sensazioni cromatiche, visive, percettive che ben poco hanno a che fare con la loro identità originaria», il fotografo Enrico Bernasconi torna a Dervio nello Spazio Cultura Coop Dervio di via Greppi e questa volta lo fa con “Viva il Jazz”, un omaggio fotografico ad alcuni jazzisti che in questi anni hanno animato festival e rassegne dedicate a quel genere musicale che, nato dai canti di lavoro degli schiavi nelle piantagioni di cotone del SUD America, dai primi anni del Novecento ha arricchito e cambiato per sempre la storia della musica dell’intero pianeta. La mostra “Viva il Jazz”, organizzata dall’Associazione Musiculturale Immaginarti di Dervio, sarà allestita nel “Cantinon de la cuperativa” all’interno dello Spazio Cultura Coop Dervio in via Greppi.

L’inaugurazione, battezzata, in prossimità delle feste natalizie “Brindisi Jazz”, si terrà, con il patrocinio del Comune di Dervio, sabato 16 dicembre alle ore 19. Sarà un momento conviviale arricchito sia dalla musica antica eseguita dal singolare “Duo Effes” (Natalia Oddi Vergnani, flauto traverso; Mario Garavelli, fagotto) e da alcuni spiritual interpretati dal soprano Daniela De Francesco, sia, considerato l’orario di svolgimento dell’inaugurazione, da un ricco rinfresco che si concluderà con un ben augurale brindisi con dolcetto! I partecipanti all’inaugurazione potranno visitare anche la mostra-didattica “Le vie del vetro sul Lario e nel Lecchese” che, curata dall’archeologa Marina Uboldi, è stata inaugurata settimana scorsa proprio nella sala esposizioni dello Spazio Cultura Coop Dervio; in questi giorni, peraltro, questa mostra-didattica sta ospitando, a turno, gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria di Dervio, un’occasione per scoprire l’affascinante e poco conosciuto mondo del Vetro (dalla sua produzione alla sua trasformazione in mille oggetti di uso comune e artistici).

Le due mostre, quella dedicata al Vetro e quella dedicata al Jazz, resteranno aperte sino a domenica 14 gennaio 2024 con questo orario:

sabato e domenica: 10.00 – 12.00; 15.00 – 18.00

altri giorni su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni: info.immaginarti.com - Marco Bartesaghi 339 7337772