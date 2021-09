Mostra personale dell'artista Donatella Consonni

La Quadreria di Malgrate, ospiterà dal 26 settembre al 3 ottobre prossimi la mostra personale dell'artista Dontella Consonni (nella foto). Donatella Consonni nasce nel 1955 a Lecco e procede nella scolarizzazione con una cultura di base artistica. Diplomata presso il Liceo Artistico San Giuseppe, di Monza, orienta quindi i suoi interessi nel campo letterario e si cimenta con le discipline artistiche arrivando ad esporre le sue opere ad Ancona, Oggiono, Lecco (Torre Viscontea), Malgrate (Palazzo Agudio), Valmadrera, Milano Marittima e anche fuori confine in Francia e Germania.

Consonni partecipa inoltre a mostre collettive a livello nazionale, dapprima come impressionista, abbracciando poi la corrente simbolista ed eseguendo inoltre opere a tema religioso, con una tecnica personale. Produce an che - e illustra - libri per l’infanzia quali: "Pango e Tanga disegnano”, con una nota di attenzione della commissione parlamentare, Pubblica istruzione, della Camera dei Deputati.

L'artista rivece inoltre il Cavalierato a 35 anni per il suo operato nel campo dei diritti e aiuto alle donne, fondando l’associazione Dimensione donne oggi. Ora il pubblico potrà apprezzare le opere di Donatella Consonni nella pesonale "Dimensione Donna" in programma dal 26 settembre al 3 ottobre alla Quadreria di Malgrate.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...