Fa tappa ad Abbadia Lariana la mostra "Monti/Volti: le facce della montagna" collegata al Festival Sopra di me la Grigna che si terrà nei rifugi dal 24 giugno al 5 agosto.

Autrici della mostra la scrittrice Elena Lo Muzio e la fotografa Michela Ravasio. L'appuntamento è nella sala civica Don Carlo Gnocchi in via Nazionale 121, dove sarà inaugurata venerdì 2 giugno e resterà a disposizione del pubblico sino a domenica 25 giugno.

La peculiarità della mostra, motivo che la collega al festival dei rifugisti proposto da Resinelli Tourism Lab, è la centralità delle montagne: le 12 fotografie di Michela Ravasio, scattate tutte con pellicola 6x6 Kodak Portra, ritraggono persone del nostro territorio che, per nascita o frequentazione, hanno a cuore la salute e la cura dei monti: scalatori, rifugisti, atleti di arrampicata sportiva, Ragni. "Persone normali immortalate nei luoghi a loro cari, riconoscibili dal volto proprio come i monti lo sono dal loro profilo. Per questo la mostra si intitola Monti/Volti" spiega Elena Lo Muzio, che per ciascuna foto ha realizzato un racconto dopo avere intervistato i soggetti ripresi dall'obiettivo di Michela. In questi test l'autrice ha cercato di cogliere un dettaglio, una parte di loro che ne raccontasse le peculiarità, un lato del carattere.

Come è nata l'idea di questo lavoro? "Dall'incontro con il rifugista del Bietti Marco Madama e il musicista Nadir, che lo scorso anno hanno collaborato al festival proposto dai ragazzi di Resinelli Tourism Lab" continua Elena.

Le autrici

Michela Ravasio: fotografa di Lecco, collabora da oltre dieci anni con agenzie di foto e video royalty-free come Stocksy United e Westend61. Nel 2020 ha vinto il PDN Photography Award on the Power of Place di Adobe con un ritratto fotografico.

Elena Lo Muzio: scrittrice lecchese, autrice di romanzi, monologhi televisivi e spettacoli teatrali, tra cui CordeRosa - trame di donne in vetta, sei storie di alpiniste e donne di montagna che ha debuttato nel giugno 2021 in piazza Garibaldi a Lecco e che da due anni sta girando in tutta Italia.

La mostra Monti/Volti sarà visitabile negli orari di apertura del Civico museo setificio Monti (da mercoledì a venerdì 14-18, sabato e domenica 10-13, 14-18).

Il testo introduttivo della mostra

Le montagne le riconosciamo dalla loro sagoma, dal profilo che disegnano sul cielo. Alcune si somigliano, altre no. Alcune sono così speciali da essere subito distinguibili dalle altre. Hanno una moltitudine di forme e di espressioni. Quelle linee che percorriamo con lo sguardo quando le vediamo all’orizzonte sono il loro volto. Le persone le riconosciamo dalla loro faccia, dal tono della voce, dal modo di muoversi, da come occupano lo spazio intorno a loro. Da quello che fanno. Anche se hanno una moltitudine di forme e di espressioni sappiamo dire chi sono non appena le vediamo. Sappiamo distinguere il volto di chi conosciamo al primo sguardo. Abbiamo scelto di raccontare le facce della Montagna attraverso le facce di chi ne segue ogni giorno il profilo, ognuno a suo modo. In una moltitudine di storie, scelte e vie. I loro volti sono i volti delle montagne del lecchese e delle possibilità che offrono. Ora potrete (ri)conoscerli anche voi.