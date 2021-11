Mostra Moto Guzzi e incontro a Maggianico

A Maggianico una mostra dedicata alla Moto Guzzi. Si intitola "Curiosità di un motoraduno. Fotografie per i 100 anni della Moto Guzzi" e sabato 27 novembre, al Circolo F.lli Figini, nel suo ambito si svolgerà l'incontro "Viaggi, raduni e cultura motociclistica Stefano Bonacina, presidente del Moto Guzzi Club Mandello, racconta i guzzisti dagli anni '90 a oggi".

La mostra, a cura di Daniele Re con fotografie di Rosandro Cattaneo, si inserisce tra le numerose manifestazioni che celebrano il centenario della fondazione della Moto Guzzi. L'esposizione presenta un reportage che guarda alle moto e alla loro storia, ma anche ai motociclisti e ai visitatori incuriositi a cui Rosandro Cattaneo "ruba" dei ritratti, cogliendo inoltre alcune peculiarità del rapporto tra questi e le moto. Il fotografo guarda i particolari meccanici e l'ambiente tra lago e montagne in cui si svolge la manifestazione, documentandone alcuni momenti istituzionali come le premiazioni. L'esposizione conduce i visitatori all'interno del motoraduno tenutosi a Mandello del Lario nel 1991, in occasione dei settant'anni della casa motociclistica, per scoprire le sue curiosità, i sui particolari e le persone che vi hanno preso parte.

Per meglio introdurre le fotografie e descrivere l'atmosfera dei raduni la mostra è accompagnata dalle memorie di Stefano Bonacina, presidente del Moto Guzzi Club Mandello, raccolte da Daniele Re. Queste avvicinano il visitatore allo spirito del guzzista: un senso di appartenenza e un sentimento che conduce a Mandello motociclisti da tutta Europa e oltre.

Nel corso della serata di sabato 27 novembre Stefano Bonacina racconterà la sua esperienza trentennale di motociclista e guzzista, i viaggi e i raduni in giro per l'Europa e l'atmosfera che qui si vive. Bonacina si soffermerà anche sulla particolare vicenda del mancato raduno per il centenario che, nonostante l'annullamento della manifestazione a causa delle limitazioni sanitarie, ha visto la presenza a Mandello di numerosi guzzisti italiani e stranieri.

Informazioni della mostra

Sede: Lecco, Maggianico, Circolo F.lli Figini, via dell'Armonia, 5

Incontro: 27 novembre 2021, ore 17 - Stefano Bonacina, Rosandro Cattaneo e Daniele Re

Periodo di apertura della mostra: 17 ottobre - 19 dicembre 2021

Orari: da martedì a domenica 8 - 22 lunedì chiuso Ingresso libero

Per informazioni: Telefono: 0341 420011 E-mail: circolofigini@gmail.com