"Organic Matter" in mostra a Barzanò

L'arte come la natura, va osservata, capita e rispettata. Dai suoi elementi ai suoi componenti, dal microscopico mondo degli insetti alla vastità degli oceani. Opere differenti ma con lo stesso obiettivo: sensibilizzare.

L'associazione Molo organizza la mostra collettiva “Organic matter” che raggruppa una ventina di opere degli artisti Mipam, Isigoat e Dabe. Sarà allestita nella biblioteca di Barzanò, via Pirovano 5, sabato 4 settembre dalle 10 alle 21.30, con ingresso libero.

I tre giovani artisti, rappresentanti di un’espressione contemporanea fortemente simbolica, contaminata e radicata nella street art, si sono uniti in un progetto comune, occasione impedibile per vedere i loro lavori in un’unica esposizione. Gli artisti: Mipam @_mipam_ / Isigoat @isigoat / Dabe @isdabe