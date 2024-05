Prezzo non disponibile

Si intitola 'Pinguini e Antartide che passione!' la mostra a cura del collezionista Andrea Zanardo (nella foto) e degli alunni della scuola primaria di Torre de' Busi, che sarà inaugurata sabato 25 maggio e resterà aperta al pubblico per una settimana.

All'interno dell'esposizione, allestita alla scuola 'San Gottardo' in via Leonardo da Vinci 10 a Torre, si potranno ammirare gli elaborati artistici e multimediali realizzati dai bambini e la spettacolare collezione di Zanardo, che da anni fa parlare di sé per la sua straordinaria passione (e competenza) nei confronti di tutto ciò che riguarda i pinguini e l'Antartide.

Gli orari di apertura

La mostra resterà aperta da sabato 25 maggio a venerdì 31 maggio 2024 con i seguenti orari di apertura:

Sabato 25 e Domenica 26 10/12 e 15/17

Da Lun 27 a Ven 31 10/12 e 16/18