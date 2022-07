Mostra "Simbiosi"

Prezzo non disponibile

La mostra di arte contemporanea "Simbiosi" va per i borghi lontani dai principali flussi turistici e dai circuiti dell'arte con opere site specific.

L'esposizione toccherà il nostro territorio, per la precisione a Fontanedo dal 29 al 31 di luglio, tra ruderi di un abitato antico nel comune di Colico, dove svetta la torre difensiva dal seducente panorama.

Dal 3 al 16 agosto appuntamento con una mostra diffusa a Corenno Plinio, borgo medioevale dai mille gradini sulle rive del lago di Como.

Lì si entrerà in simbiosi con gli abitanti del borgo e insieme a loro si riapriranno gli spazi del tempo passato.

"Ci troverete facilmente, dalla canonica alla filanda, passando per vecchie cantine su strada, sparsi ma uniti, per creare nuove relazioni con chi lo desidera, condividendo gli ideali dell'arte, della gioia e della bellezza" spiegano gli organizzatori.

I sette artisti chiamati a participare sono Paola Bonotto, Antonio Caranti, Silvia Casavecchia, Mattia Dall'Alba, Franca Minardi, Adua Pellegrini, Alessandro Zuliani. L'evento gode del patrocinio dei Comuni di Colico e Dervio.