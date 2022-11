Lecco, tutte le mostre del 2023

Presentato il programma delle esposizioni che troveranno spazio nelle sale espositive dei poli museali cittadini di Palazzo delle Paure (primo piano e Sezione di grafica e fotografia), Torre Viscontea, e Villa Manzoni (scuderie). Un calendario realizzato in sinergia con numerose realtà proponenti del territorio e non solo, con elementi di continuità e nuove proposte.

Lecco, le mostre del 2023 in breve

Mostre Torre Viscontea

(Titolo, promotore, periodo)

Parlo come mangio. Mostra interattiva, Fondazione PIME onlus (febbraio)

Il mio inferno, Dante profeta di speranza, Cooperativa sociale Nuova Scuola A.S.L. – Liceo Leopardi, Giovanni Amigoni (marzo)

Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Italia, Associazione LGBT+ Diritti Renzo e Lucio (aprile)

Xtremes – NORTH Groendlandia – Isola di Baffin, SOUTH Patagonia, CAI Lecco (maggio)

Lecco in Acquarello 2023. V edizione, Assocultura in collaborazione con Liceo Artistico M. Rosso (giugno - luglio)

Mostra fotografica, Incantevoli immagini dal Resegone, Società Escursionisti Lecchesi (settembre)

Mostra fotografica in occasione del festival Immagimondo, Les Cultures (ottobre)

Mostra fotografica “La provincia nascosta”, FIAF Lombardia (novembre)

Giudici Carlo Maria. 1973 | 2023. 50 anni di vita artistica, Giudici Carlo Maria (dicembre -gennaio 2024)

Mostre Palazzo Paure

(Titolo, promotore, periodo)

Mostra antologica di Pablo Atchugarry, Si.M.U.L, (maggio - novembre)

Mostra fotografica “Così spiazzanti, così affascinanti”, Si.M.U.L, (Sezione di grafica e fotografia, dicembre 2023 - dicembre 2024)

Una generazione all’avanguardia. L’universo futurista tra arte, comunicazione e industria, VIDI SRL (marzo – giugno)

L’arte tra le due guerre, VIDI SRL (luglio - novembre)

Capolavoro per Lecco. V edizione, Associazione Culturale Madonna del Rosario (dicembre 2023 - marzo 2024)

Mostra Villa Manzoni

(Titolo, promotore, periodo)

XII edizione Mostra di presepi e diorami, Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Lecco (dicembre - gennaio 2024)

Prosegue la collaborazione con ViDi e l’allestimento di esposizioni di importanti mostre tematiche. Le sale di Palazzo delle Paure ospiteranno infatti “Una generazione all’avanguardia. L’universo futurista tra arte, comunicazione e industria” (da marzo a giugno) e la mostra dedicata all’arte tra le due guerre (da luglio a novembre) oltre che, in collaborazione con l’Associazione Culturale Madonna del Rosario, la quinta edizione di “Un Capolavoro per Lecco”, dopo la raccolta di opere del Beato Angelico che raccontano San Nicolò, attualmente esposte. Nella programmazione del Si.M.U.L. sono previste inoltre la Mostra antologica di Pablo Atchugarry (maggio-novembre) e l’esposizione fotografica “Così spiazzanti, così affascinanti”, che rimarrà allestita alla fototeca dal prossimo dicembre alla fine del 2024.

Resta visitabile fino a ottobre la mostra fotografica ospitata nella Sezione di grafica e fotografia di Palazzo delle Paure “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”.

Il prossimo dicembre, come da tradizione, le scuderie di Villa Manzoni accoglieranno la consueta Mostra di presepi, allestita dall’Associazione Italiana Amici del Presepio - Sede di Lecco e giunta alla dodicesima edizione.

Infine, le numerose istallazioni in Torre Viscontea completeranno la programmazione culturale per il prossimo anno. Saranno qui allestite la mostra interattiva “Parlo come mangio”, realizzata dalla Fondazione PIME onlus (febbraio), e le esposizioni “Il mio inferno, Dante profeta di speranza”, promossa dalla Cooperativa sociale Nuova Scuola A.S.L. e dal Liceo Leopardi (marzo), “Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Italia”, promossa dall’Associazione LGBT+ Diritti Renzo e Lucio e in programma per il mese di aprile, e “Xtremes – NORTH Groendlandia – Isola di Baffin, SOUTH Patagonia”, realizzata dal CAI di Lecco e prevista per maggio. Nei mesi estivi, gli spazi della Torre Viscontea ospiteranno “Lecco in Acquarello 2023. V edizione”, promossa da Assocultura in collaborazione con il Liceo Artistico Medardo Rosso (giugno-luglio) e la mostra fotografica “Incantevoli immagini dal Resegone”, curata dalla Società Escursionisti Lecchesi (settembre). In programma poi per gli ultimi mesi dell’anno altre due mostre fotografiche, la prima allestita in occasione del festival Immagimondo da Les Cultures (ottobre), e la seconda dal tema “La provincia nascosta”, promossa da FIAF Lombardia (novembre); da dicembre a gennaio 2024, successivamente, in Torre Viscontea troverà spazio l’esposizione “Giudici Carlo Maria. 1973 | 2023. 50 anni di vita artistica”, realizzata dallo stesso protagonista della mostra, Giudici Carlo Maria.