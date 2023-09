"Alla ricerca dei lavatoi" tra colori e riscoperta del passato

"Alla ricerca dei lavatoi". Questo il titolo dell'iniziativa proposta dall’associazione culturale Lumis Arte in collaborazione con il circolo Fratelli Figini e il patrocinio di comune e provincia di Lecco. Nella mostra verranno esposte le ricerche condotte da Daniele Re sull’uso espressivo della luce. In particolare saranno visibili le fotografie realizzate con il light painting della serie dedicata ad alcuni lavatoi situati in vari luoghi del territorio lecchese.

L’inaugurazione sabato 30 settembre alle 18.30

L’esposizione sarà inaugurata sabato 30 settembre alle ore 18.30 nella sala espositiva del circolo Figini di Maggianico. In quest’occasione sarà possibile incontrare l'autore Daniele Re. La serie "Alla ricerca dei lavatoi (2021-2023) costituisce una documentazione dei lavatoi presenti prevalentemente nel territorio lecchese e una interpretazione della loro antica funzione pratica - confermano i promotori - Qui la luce diventa l’elemento attivo che scrive i percorsi dell’acqua o delle lavandaie ora assenti. I fasci azzurri, indice di questa presenza incorporea, sono realizzati con il movimento continuo di una torcia sopra la vasca".

I lavatoi scelti sono generalmente collocati al limite tra la città e la campagna, o nelle piazze di piccoli comuni o frazioni, dove sono quasi sempre stati inglobati nelle abitazioni. "Oggi i lavatoi sono luoghi marginali, a volte dimenticati e inutilizzati da anni, sono luoghi solitari abitati dall’acqua e dall’assenza. Sono ambienti carichi di una vitalità sopita e misteriosa che un tempo aggregava la vita delle comunità e dava valore al paesaggio".

In queste fotografie Daniele Re adatta la sua peculiare ricerca sul tempo alla fotografia digitale. La ripresa digitale è quindi oggetto di forti manipolazioni cromatiche proprio per rendere evidente la sua disgregazione all’interno del suo processo di creazione.

La visita guidata al buio con le torce

Per venerdì 27 ottobre, alle ore 20:30, è prevista una visita guidata. La visita si svolgerà al buio, perciò i visitatori saranno invitati a portare una torcia (anche quella del proprio telefono cellulare va bene) che servirà per illuminare le fotografie scattate con la tecnica del light painting. In questo modo i visitatori potranno scoprire e ricreare le immagini di Daniele Re attraverso lo stesso gioco di luci e buio con cui sono state scattate.