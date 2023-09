Motor street food: grazie all'enorme successo della stagione 2023 l'evento più adrenalinico d'Italia chiuderà il tour, là dove tutto ebbe inizio nel 2021, a Mandello del Lario. Dopo quattro mesi ricchi di tappe in giro per Lombardia, Veneto e Sardegna, si tornerà a casa sul Lario.

Per chi ancora non conoscesse Motor street Food: è un format nato dall'unione della passione per i motori e il buon cibo che ha come cuore pulsante gli spettacoli di trial e motocross freestyle. Evoluzioni e acrobazie dei piloti della Pirate Troop lasciano il pubblico davvero senza fiato.

Cibo da tutto il mondo

Da contorno fanno i food truck e i banchi, provenienti da ogni dove, che grazie a un'accurata selezione sono pronti a soddisfare i palati più golosi e portare nuovi sapori e colori.

Nella tappa di Mandello si potranno trovare hamburger di chianina, pulled pork e hamburger di wagyu, Ribs bbq, cucina etnica, cucina messicana, arrosticini, prodotti tipici siciliani, dolci, gelato, crepe e zucchero filato, birra artigianale e cocktail.

Inoltre è presente un'area shop in cui espositori e venditori ambulanti presenteranno sui loro banchi cose curiose e utili, tutte da acquistare.

Giochi per i più piccoli

Grazie alla scuola di minimoto "Bimbi in moto" di Mandello e i suoi istruttori i bambini potranno provare a guidare una minimoto, elettrica o a scoppio, in un vero e proprio circuito gonfiabile. Con tanto di attrezzature e protezioni complete, riceveranno una lezione di guida e un minicorso sulla sicurezza stradale. Non può mancare ovviamente l' area giochi con gonfiabili, jumping trampolini e un mondo di divertimento per i più piccoli.

Infine la fantastica novità: in esclusiva per la Pirate troop eventi, direttamente dal Gravity Circus e dai migliori programmi tv, sabato 23 alle 22.30 dopo il freestyle show Mister David presenterà il suo "Extreme Variety Show." Detentore di guinness world record e campione del mondo di street magic, definito dalla stampa l'Houdini del circo, equilibrista estremo e illusionista, Davide Demasi in arte Mister David stupirà con numeri di evasioni da catene, camicia di forza e manette in equilibrio su monocicli di grandi altezza. Sarà l’unione perfetta tra il buon cibo e l'adrenalina, un evento con ingresso gratuito adatto a tutta la famiglia.