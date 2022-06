"Motor street Food" sbarca a Costa Masnaga

Motori, cibo e spettacolo tutti in un unico evento. Il Motor Street Food fa tappa ancora nel Lecchese: dopo Olginate a marzo, ecco Costa Masnaga dall'8 al 10 luglio, per poi chiudere in bellezza a settembre in occasione del raduno della Moto Guzzi dal 7 all'11.

Motor street Food è un nuovo format, nato dall'unione della passione per i motori e il buon cibo. È un tour di eventi itineranti per diversi comuni. Ha come cuore pulsante gli spettacoli di trial e motocross freestyle: evoluzioni e acrobazie dei piloti della Pirate Troop lasciano il pubblico davvero senza fiato.

Da contorno fanno i food truck e i banchi, provenienti da ogni dove, pronti a soddisfare i palati più golosi e portare nuovi sapori e colori.

Presente l'area shop

Inoltre è presente un'area shop dove espositori e venditori ambulanti presentano sui loro banchi cose curiose e utili, tutte da acquistare. Grazie alla scuola di minimoto "bimbi in moto" di Mandello e i suoi istruttori i bambini possono provare a guidare una minimoto, elettrica o a scoppio, in un vero e proprio circuito. Con tanto di attrezzature e protezioni complete, riceveranno una lezione di guida e un minicorso sulla sicurezza stradale. Ci sarà inoltre all'interno un raduno di auto a tema diverse per ogni location e non poteva mancare ovviamente la musica, con cover band e dj set.

Sarà l'unione perfetta tra il buon cibo e l'adrenalina, un evento con ingresso gratuito adatto a tutta la famiglia.