A passo di musica nel Parco del Monte Barro

Dopo il successo del 2019 con oltre 1000 partecipanti, torna la rassegna di eventi “A passo di musica” organizzata dall’associazione Gite in Lombardia con la collaborazione del Parco Regionale del Monte Barro e il patrocinio di Fondazione Cariplo. Tra il 25 giugno e il 6 agosto 2022 le 4 serate “A passo di musica” condurranno i partecipanti alla scoperta di un angolo del territorio lecchese grazie all’originale connubio tra spettacolo e cammino, musica e natura.

Un trekking panoramico tra i boschi del Parco Monte Barro

L’iniziativa infatti coinvolgerà i partecipanti in un semplice trekking panoramico tra i boschi del Parco Regionale del Monte Barro con splendide vedute sul Lago di Como e il Resegone fino a raggiungere la chiesa di San Michele, un suggestivo edificio seicentesco incompiuto che ha come tetto il cielo (nella foto). In questa location, normalmente chiusa al pubblico, andranno in scena emozionanti spettacoli musicali. A completare l’esperienza, assaggi di prodotti del territorio e una fiaccolata sotto le stelle.

Quattro eventi: si inizia con "Morricone e le più belle musiche da film"

Ad aprire la rassegna sabato 25 giugno lo spettacolo “Morricone e le più belle musiche da film” con un omaggio al celebre compositore a due anni esatti dalla sua scomparsa. A seguire, sabato 9 luglio, “Chorus Band in concerto” che porterà sul palco una delle più conosciute orchestre vocali d’Italia. La data di sabato 23 luglio sarà dedicata invece al mondo delle arpe celtiche con “Celtic Harp Orchestra in concerto” e per chiudere la rassegna, sabato 6 agosto, lo spettacolo “L’altra faccia del rock” con un insolito mix tra rock e violini.

Le iscrizioni avvengono online sul sito dell’associazione e la partecipazione è riservata ai soci. Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile consultare il sito giteinlombardia.it oppure scrivere una mail ad assistenza@giteinlombardia.it