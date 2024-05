La Project rock school strappa applausi. E crescono le adesioni

Project Rock School, la scuola di musica comunale gestita da Dinamo culturale e guidata dall'insegnante Samuele Radaelli, è tornata sul palco del De Andrè a Mandello. E ancora una volta non sono mancati gli applausi. "Dopo il successo del concerto di Natale, siamo ora tornati in teatro per la festa di fine anno scolastico in calendario negli utimi giorni di maggio - fa sapere Radaelli - Si sono esibiti molti allievi della scuola, singolarmente o in duetti. Una grande partecipazione ha riguardato quest'anno i laboratori di musica d'insieme che stanno crescendo in termini di quantità e di qualità".

Dalle parole del prof Radaelli anche un ringraziamento ad "Angela Carminati per la partecipazione, la professionalità e l'ottima esibizione. Finalmente si è data visibilità agli insegnanti che hanno aperto il pomeriggio. Grazie ai ragazzi del corso per fonico che hanno seguito la parte audio". Un evento quindi per allievi e docenti da 10 e lode, che va all'indirizzo di una scuola - ubicata in via Dante 47 a Mandello del Lario, in continua crescita nel regalare emozioni intense e sempre nuove. La Prs continuerà comunque con le regolari lezioni per tutto il mese di giugno prima della pausa legata alla vacanze.

Tra i prossimi appuntamenti il live del 20 giugno ad Abbadia Lariana nel contesto dell'appuntamento di Rock in Riva. A seguire il 29 giugno ad Olginate per la partecipazione a Toni Molesti. A Mandello nelle date del 7 giugno, 24 agosto, e 21 settembre le note al pianoforte di Gianfranco D'Elia, docente alla Prs, in piazza Italia (Imbarcadero).

Il team degli insegnanti della scuola è cosi formato: Samuele Radaelli e Gabriele Colombo, batteria; Andrea Castelli, basso e contrabbasso; Giuseppe Pascali, Aron Corti e Andrea Muzio, chitarra elettrica, classica e acustica; Gianfranco D'Elia, pianoforte, teoria e solfeggio; Laura Brambilla e Sara Balatti, canto; Aron Corti, corso per fonico. Per contatti www.projectrockschool.it - telefono 3382235708.