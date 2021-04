Arte vaga_mente - Patrimonio immateriale offresi

Al teatro si può togliere tutto: le luci, la scenografia, i costumi, ma rimane tale se restano lo spettatore e lʼattore. Con il progetto Arte vaga_mente, il Servizio Turismo e Cultura del Comune di Lecco, vuole offrire un momento teatrale-culturale e di intrattenimento alle persone, regalando un pò di “leggerezza”, di sospensione dalle tensioni personali e sociali. Le attività teatrali, culturali e di intrattenimento proposte, possono essere fruite da e in luoghi non abitualmente usati a tale fine quali, per esempio, terrazzi, balconi della propria casa, panchine etc.

Il programma degli eventi

Esibizione dei potenti tamburi giapponesi (TAIKO) - a cura dellʼAssociazione TAIKO Lecco

Martedì 4 maggio

ore18 - Parco di Germanedo

ore19.30 - Germanedo - Via dell'Eremo

Giovedì 6 maggio ore 18 - Acquate - Viale Montegrappa, 28

ore 19.30 - Acquate - Via Ugo Foscolo, 34

Martedì 11 maggio

ore 18 - Acquate - Viale Montegrappa, 10

ore 19.30 - Acquate - Viale Montegrappa, 2

Spettacoli di danza con il fuoco e manipolazione delle fiamme, esibizioni di giocoleria con clave e roue cyr a cura di SPAZIO BIZZARRO

Giovedì 13 maggio

ore 18 - Belledo - Via del Roccolo, 24

ore 19.30 - Germanedo - P.zza V° Alpini

Martedì 18 maggio

ore 18 - Acquate - P.zza della Vittoria

ore 19.30 - Rancio - Via P. Fumagalli

Giovedì 20 maggio

ore 18 - Castello - P.zza G. Carducci

ore 19.30 - Castello - Via Solferino

Esibizione artistica dedicata alla cultura, alla tradizione, alla musica e al ballo albanese - a cura dellʼAss. IGRUPI VALLEVE SHQIPONJA

Domenica 16 maggio

ore 18 - Laorca - Via Camarchetti / ore 19.30 - Pescarenico - P.zza Era

Esibizione artistica dedicata alla cultura, alla tradizione, alla musica e al ballo rumeno - a cura dellʼAssociazione IRIS

Domenica 23 maggio

ore 18 - S.Stefano - P.zza Cappuccini / ore 19.30 - S.Stefano - Viale Turati, 46

Concerti di ottoni e percussioni - a cura degli studenti del Civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli

Data e orario in via di definizione

Parco degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi

Data e orario in via di definizione

ore 18 - San Giovanni - P.zza F. Cavallotti

ore 19.30 - Bonacina - Via Don L. Monza, 31

Esibizione in streaming, attraverso il canale youtube del Comune di Lecco, di canti della tradizione popolare - a cura di CORO AUSER LEUCUM

Data e orario di trasmissione in via di definizione

5 rappresentazioni teatrali in corti, cortili e giardini dei Quartieri del Terzo Paradiso, che coinvolgeranno anche gli abitanti a cura di C.R.A.M.S. con la direzione artistica di Alberto Bonacina (Ass. Culturale Lo Stato dell'Arte) all'interno del Festival "ATTIVIAMOCI, IMPLIQUONS-NOUS"

Venerdì 4 Giugno

ore 21 - Belledo - chiesetta - Spettacolo "Otello

Sabato 5 Giugno

ore 17 - Acquate - P.zza V° Alpini - Spettacolo di strada Miloud

ore 21 - Germanedo - Via Magnodeno - Spettacolo "Fondazione Gaber"

Domenica 6 Giugno

ore 17- Falghera - Parco dei Profumi - Spettacolo "Concerto tra gli orti”

ore 21 - Acquate - Taverna ai Poggi - Spettacolo "Macbeth"

In caso di pioggia o di maltempo gli eventi infrasettimanali nei quartieri saranno rinviati al giorno successivo; i due appuntamenti domenicali, saranno rinviati alla domenica successiva.

