La Sirenetta il musical per l’Emilia Romagna

La coinvolgente storia della Sirenetta torna in scena a Lecco. La Compagnia del domani annuncia uno spettacolo speciale in programma per sabato 30 Settembre alle ore 16 al cineteatro Palladium. L'iniziativa andrà a sostegno di una causa speciale.

"L’alluvione dell’Emilia Romagna dello scorso maggio ci ha colpiti profondamente e abbiamo deciso di attivarci immediatamente per poter essere disponibili a sostenere uno dei loro progetti di ricostruzione - spiegano i promotori - Negli ultimi mesi abbiamo collaborato insieme alla Croce Rossa e alla protezione civile di Finale Emilia per organizzare una nuova replica del nostro musical. L'incasso sarà devoluto alla pro loco di Finale Emilia per fare fronte all’emergenza che non si è ancora conclusa. Le telecamere si sono spente su questa emergenza, ma la situazione è ancora critica".

"La Sirenetta il musical vi farà trascorrere due ore di allegria, coinvolgimento e vi lascerà con la consapevolezza di aver fatto del bene". Le vendite dei biglietti sono aperte sul sito www.lasirenettailmusical.it

La Compagnia del domani

La Compagnia del domani è un’associazione artistica e culturale di Lecco. Si pone come obiettivo quello di mettere in scena spettacoli musicali e teatrali. Un progetto di aggregazione giovanile a partire dalla tradizione del teatro musicale e dai suoi mestieri. Un’attività fortemente culturale e artistica. Per maggiori informazioni: www.compagniadeldomani.it