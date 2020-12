Natale 2020, a Lecco in campo tante iniziative per festeggiarlo: «A ogni cittadino restituiamo bellezza e generosità»

Un calendario eventi speciale, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, quello presentato nel corso della conferenza stampa online del Comune di Lecco di venerdì 4 dicembre, così com'è speciale il periodo storico che il Paese sta attraversando, un periodo che impone scelte obbligate, anche in momento di attesa e di ulteriore attenzione ai bisogni di tutti, come quello natalizio. Un pacchetto di proposte rivolte alle varie fasce d’età e un’attenzione particolare a tutti i rioni della città.

Dentro il "Diario di Natale" l’Amministrazione comunale intende esprimere la propria vicinanza a ciascun cittadino, nella consapevolezza della straordinarietà di questo 2020. La responsabilità di evitare quanto più possibile gli assembramenti impone una programmazione oculata delle proposte da offrire alla cittadinanza, per un Natale più intimo, ma non meno condiviso. E sa de un lato l’arte lancerà il suo consueto messaggio di bellezza e speranza con le mostre e le collezioni ospitate presso i poli museali cittadini, e soprattutto attraverso la seconda attesa edizione di “Capolavoro per Lecco”, che verrà inaugurata, seppur virtualmente, proprio domani sabato 5 dicembre, dall’altro una delle grandi novità pensate per queste festività porterà in centro città e in alcuni rioni un video-racconto dedicato a tutte le associazioni e alle persone che hanno compartecipato a contrastare la solitudine e la paura dei mesi più difficili di questo anno.

«Festeggiare Natale sarà particolare per vari motivi - ha raccontato il sindaco Mauro Gattinoni -. Il segno e la cifra saranno quelli della narrazione con "Il viaggio della gratitudine", attraverso cui conosceremo luoghi e persone inedite della nostra città. Entro questa cifra dobbiamo leggere le tante iniziative che compongono la proposta natalizia che Comune e varie associazioni hanno messo in atto per i loro concitadini da qui al 6 gennaio. La nostra è una proposta che vale come gesto per restituire a ciascun cittadino la bellezza e la generosità di tantissime persone che hanno dedicato tempo ed energie agli altri: mettiamo in piazza l’eccellenza lecchese per far emergere il volto energico e risoluto della nostra comunità».

"Il viaggio della gratitudine" avrà un punto di visione stabile in piazza Garibaldi e un innovativo sistema mobile di proiezione che verrà posizionato in modo temporaneo nei vari rioni: «Si tratta di una modalità di fruizione delle iniziative compatibile con la situazione in cui ci troviamo, che rende difficoltoso il radunarsi in un singolo luogo - ha sottolineato l’assessore all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Sono presenti 15 interviste realizzate in questi giorni che saranno proiettate su uno schermo in Piazza Garibaldi da domenica 6 dicembre al 6 gennaio; vogliamo rendere i cittadini più consapevoli dell’identità che contraddistingue Lecco dove operosità e generosità viaggiano a braccetto. Lo stesso contenuto sarà messo a disposizione dei rioni attraverso un sistema di schermi mobili che andrà incontro alle persone, che potranno così accedervi a pochi passi da casa. Sempre in quest’ottica di attenzione s’installa “Il manto di stelle”: 14 luoghi importanti della città (scuole, monumenti…) saranno illuminati da luci e proiezioni. Attenzione particolare è stata data proprio agli Istituti, poiché famiglie, giovani e insegnanti hanno passato un anno veramente duro».

Le altre iniziative

Per lo stesso motivo il Diario di Natale si è popolato dell'iniziativa dedicara ai rioni: "Il manto di stelle" consentirà, a partire dal 10 dicembre, l’illuminazione dei luoghi significativi della città, dando luce e colori sia ad alcuni edifici storici e culturali sia ad alcune scuole, in segno di riconoscenza per il grande lavoro svolto da dirigenti, insegnanti e famiglie in questi mesi di didattica a distanza. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con Ltm, Lecchese Turismo Manifestazioni.

Tra le proposte natalizie 2020 ha preso il via con il mese di dicembre l’inedito “Calendario di Natale” del Comune di Lecco, con la quale l'Amministrazione comunale intende far sentire la propria vicinanza in particolar modo alle famiglie e ai bambini, in un Natale che si preannuncia diverso, ma non meno speciale. Racconti quotidiani fatti di nuove storie, ideate, scritte e donate al Comune di Lecco per questa iniziativa da autori del nostro territorio e non solo. Non sono mancate, come ogni anno, l’installazione natalizia dell’albero in piazza Garibaldi e le offerte bibliografiche in occasione del Natale a cura della Biblioteca civica così come numerose saranno le conferenze e gli approfondimenti social sul nostro patrimonio culturale.

Ai più piccoli è dedicata infine una nuova iniziativa, che si propone di coinvolgere, incuriosire ed entusiasmare come solo… i maghi sanno fare: "La scatola della felicità". Si tratta di un evento online programmato sul canale YouTube del Comune per il 23 dicembre e il 3 gennaio 2021: due momenti di performance durante il periodo delle feste natalizie, con i quali l’amministrazione comunale si propone di raggiungere le case, le cucine e i salotti dei lecchesi mescolando la novità della magia a distanza con il rispetto delle normative indicate dai Dpcm.

VIAGGIO DELLA GRATITUDINE / Associazioni coinvolte:

Comitato Chiuso

Centro ascolto Sicomoro - Belledo

Circolo Arci Promessi sposi

Associazione San Vincenzo

Gruppo Caritas Parrocchia di Acquate

Parrocchia Castello

Parrocchia San Nicolò

Croce Rossa

Centro Coordinamento Radio Soccorso - c.c.r.s

La Carovana del Sorriso onlus

Auser Lecco

Comune di Lecco - Protezione civile, Servizi cimiteriali, Servizi sociali

Fondazione Comunitaria del Lecchese

Ostello della Carità

IL MANTO DI STELLE / Luoghi interessati dalle proiezioni: