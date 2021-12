Ricco calendario di eventi natalizi a Bellano

A Bellano si accende il Natale. Sabato 4 dicembre alle 17, infatti, avrà inizio ufficialmente "Orrido Magic Christmas Lights", un autentico spettacolo di luci e allestimenti natalizi all'interno dell'attrazione naturale simbolo del paese.

Le luci non mancheranno nemmeno sul lungolago, con proiezioni dinamiche a tema sui palazzi che si affacciano sul lago fra il cavallo Bianco e il bar Arrigoni, nell'ambito del progetto "Lake Como Christmas Light", mentre il gruppo Campanari di Bergamo offrirà un originalissimo concerto, facendo tappa in tutte le frazioni del paese, con partenza da Mornico e arrivo in piazza San Giorgio alle 17. Il tutto per creare un'atmosfera speciale e attendere insieme il Natale, condividendo tanti appuntamenti organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni di Bellano.

"Il Natale della ripresa"

"Abbiamo pensato a questo ricco programma di eventi con la speranza che questo possa essere il Natale della ripresa - afferma Irene Alfaroli, assessore al Turismo del Comune di Bellano - Dopo un Natale di solitudine come quello dell'anno scorso, ci è sembrato doveroso pensare a qualcosa che riunisse e rendesse felice il paese. Anche se la situazione legata alla pandemia è ancora difficile, ci auguriamo di poter godere degli appuntamenti programmati. Fra questi ci sono alcuni importanti ritorni come le due serate in favore della ricerca, 'Bellano Got'’s Talent for Telethon', mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre, ma anche iniziative speciali come lo spettacolo con Lella Costa organizzato dal Fai martedì 14 dicembre o i festeggiamenti per i 15 anni del Cinema di Bellano domenica 19 con una giornata a tema Spiderman e la proiezione in prima visione del nuovo film. Abbiamo cercato di proporre iniziative nuove e originali, affiancate ad appuntamenti più classici come il lancio delle letterine (mercoledì 8 dicembre) o il Villaggio di Babbo Natale, con i giochi in legno di una volta, che animerà il paese per tutta la giornata della Vigilia. Inoltre, dal 4 dicembre al 6 gennaio in centro verrà diffusa musica natalizia per creare un'atmosfera davvero speciale".

Fra tante proposte non vanno scordati il concorso dei presepi, un appuntamento tradizionalmente proposto dalla Parrocchia e che, quest'anno, vede coinvolto nell'organizzazione anche il Comune; e 'A Natale siamo tutti più buoni', iniziativa che coinvolge i commercianti presso i quali è possibile acquistare buoni regalo da donare a Natale.

Speranza di rivivere la Pesa Vegia

Il nuovo anno si aprirà con il Concerto di Capodanno (domenica 2 gennaio) e la consegna delle benemerenze civiche, ma nel cuore dei bellanesi un posto speciale è occupato dalla Pesa Vegia.

"L'evento è stato messo in calendario e la macchina organizzativa è al lavoro - afferma l'assessore - Restiamo in attesa dell'evolversi dell'emergenza sanitaria per decidere se sarà possibile portare in scena questo attesissimo appuntamento o se saremo costretti a un nuovo rinvio. Certo, il desiderio di poter tornare a vivere la Pesa Vegia è grande, ma prima di tutto viene la sicurezza dei bellanesi e dei tanti visitatori che arrivano in paese per assistere a questo spettacolo".

Il programma completo