Natale 2022 a Lecco

Giovedì 1° dicembre ore 18.00 (Presentazione presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure a seguire visita in Torre)

2 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

Torre Viscontea

Uno scatto in avanti. Mostra fotografica

In occasione dalla Giornata Nazionale della Salute Mentale, si inaugura in collaborazione con la Cooperativa Arcobaleno una mostra fotografica per sensibilizzare i temi inerenti alla salute mentale.