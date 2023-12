Orario non disponibile

Quando Dal 02/12/2023 al 07/01/2024 Orario non disponibile

Entra nel vivo il ricco calendario degli eventi di Natale di Colico, organizzato dall’Amministrazione Comunale, con il prezioso supporto di Pro Loco e la partecipazione di molte associazioni del territorio.

Anche per quest’anno è confermata la presenza dei Mercatini di Natale, già da sabato 25 novembre in Piazza Garibaldi e dell’attesissima pista di pattinaggio su ghiaccio, inaugurata sabato 2 dicembre.

Sono però tante anche le nuove sorprese, tra cui lo spettacolo testimonianza “La Guerra in un Sorriso” con il Clown “il Pimpa”, mercoledì 13 dicembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium M. Ghisla.

Immancabile per i colichesi l’appuntamento con la grande festa delle associazioni, sabato 16 dicembre presso il Parco Paride Cariboni, con giochi e divertimento per piccoli e grandi, per vivere un pomeriggio festoso con la comunità cittadina.

Molti gli eventi dedicati ai bambini, per far vivere loro la magia del Natale: venerdì 15 dicembre tutti invitati al Magic Fantasy Show, presso il Palalegnonedalle ore 14.30; sabato 16 e domenica 17, il Corpo Musicale di Villatico, i Legnonesi e Oltre Danza, allieteranno il pubblico con la favola musicale Alì Babà e i 40 Ladroni.

La festa continua venerdì 22 dicembre con la tradizionale tombolata alle 15.00, in compagnia di Volley Colico; mercoledì 27 concerto gospel col coro Sol Quair, alle 21.00 e sabato 30 dicembre sarà presentato il teatro magico “Imprevisti di Natale” alle ore 17.00, sempre presso l’Auditorium.

Un pensiero anche ai meno giovani, ai quali l’Amministrazione vuol far arrivare un caloroso augurio per un sereno Natale, inviando loro un dolce pensiero grazie alla collaborazione di Protezione Civile e Alpini.

La festa continua a gennaio: festa della Befana sabato 6 in località “Crot del Gnoc” e giro dei presepi con la musica dello zampognaro domenica 7.

“Nel periodo magico del Natale – afferma l’Assessore a Turismo e Commercio Daniele Bonetti - desideriamo innanzitutto offrire ai Colichesi la possibilità di trascorrere feste serene, godendo al meglio delle bellezze del territorio, in compagnia di amici e concittadini. Così facendo volgiamo anche rendere il nostro paese sempre bello e attrattivo anche per i turisti, confermando anche in inverno l’ottimo andamento di presenze”

“È sempre entusiasmante pensare all’organizzazione degli eventi natalizi con l’intento di contribuire alla serenità alla nostra Comunità ed è una soddisfazione vedere il lavoro dell’Amministrazione e la grande collaborazione con le associazioni concretizzarsi in momenti così festosi. Alla Pro Loco, a Viva Colico, alle associazioni ed a tutti gli allestitori dei mercatini vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, confidando che il loro impegno troverà appagamento nella gioia e nell’apprezzamento dei cittadini – conclude il Sindaco Monica Gilardi – a tutti i più sinceri auguri di buone feste”.

Le informazioni sempre aggiornate sugli eventi sono disponibili sul sito e sulle pagine social di Visit Colico.