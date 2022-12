Arriva Babbo Natale a San Giovanni

Babbo Natale arriva in viale Adamello e via Oslavia, nel rione di San Giovanni. Appuntamento fissato per il pomeriggio di sabato 17 dicembre: Babbo Natale visiterà le attività commerciali, intrattenendo grandi e piccini con fiabe natalizie e dolci sorprese per tutti.

Il percorso si snoderà tra Bar Valli, Input, Agorà Cafè, Colorificio Internazionale, Creative Look, Panificio Pozzoni, Lavanderia Smart Wash, Caffè Adamello 7, Edicola Mer.Lo e Carminati Abbigliamento.