Applausi per Nazzareno, il sacrestano premiato a Sanremo

Abita a Calolziocorte, lavora per la parrocchia del centro città come sacrestano ed è appena stato premiato al Sanremo Cristian Music Festival. Sono giorni ricchi di soddisfazioni e palcoscenici importanti per Nazzareno Carchidi, protagonista del "Festival della canzone cristiana", manifestazione canora di portata nazionale che va in scena nella città ligure negli stessi giorni del celebre Festival di Sanremo. Nazzareno è stato premiato nella serata di ieri, venerdì.

Il sacrestano con la passione per il canto ha vinto il premio speciale "La musica che gira intorno" per la canzone e l'esibizione, proponendo il brano dal titolo "Ti prenderò teneramente". La sua perfomance sul palco è stata anche mandata in onda da diverse emittenti televisive, social e siti web del settore.

"Sono felicissimo del risultato, ho vissuto infatti una splendida esperienza conclusa alla grande con la vittoria del premio speciale per l'esibizione e la canzone - commenta Nazzareno, che aveva già partecipato a manifestazioni canore su canali Tv nazionali, come la Corrida - Il riconoscimento è stato assegnato dal produttore Enzo Longobardi, nome noto nel settore, senza dimenticare la presenza di altri personaggi importanti come Susanna Messaggio, Claudio Brachino, Leda Battisti e Vince Tempera".

"Nella mia canzone ho voluto raccontare l'emozione che si prova, come nel mio caso di sacrestano, nel distribuire la Comunione, Gesù presente nella particola consacrata durante la messa. Dopo aver cantato sono stato sommerso dal calore degli applausi, mi ha fatto davvero piacere. La pasione per la musica e il canto mi accompagnano fin da giovanissimo. Adesso aspettiamo le prossime opportunità ed eventi, come il Canta Brianza".