Sono aperte, ancora per pochi giorni, le iscrizioni a Shopping di Sera Lecco, iniziativa promossa da Confcommercio Lecco e giunta alla ventunesima edizione. I negozi di Lecco aderenti apriranno il giovedì sera a partire dalle ore 21 per accogliere clienti e turisti anche fuori dal tradizionale orario. A Shopping di Sera Lecco possono prendere parte negozi, bar, ristoranti e attività commerciali in genere, operanti nel centro cittadino e nelle vie adiacenti. Il calendario delle aperture 2022 prevede 6 giovedì: si parte il 23 giugno per poi proseguire fino al 28 luglio.

“Anche quest'anno Shopping di Sera rappresenta una opportunità per i commercianti di Lecco e per i turisti che arriveranno nel capoluogo - evidenzia il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva - Questa iniziativa permette di proporre una apertura coordinata dei negozi e di offrire un'immagine attrattiva e viva della nostra città”.

Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente utilizzato per sostenere una capillare campagna di comunicazione su tutti i media. Shopping di Sera Lecco 2022 verrà promossa tramite canali online e offline (affissioni, camion vela...): è prevista anche la distribuzione di locandine e di volantini per promuovere i negozi aderenti.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Confcommercio Lecco (tel. 0341356911; marketing@ascom.lecco.it).