"Castagne e tradizioni", alla scoperta del suggestivo borgo di Nesolio

"Castagne e tradizioni" nel borgo di Nesolio a Erve, comune dell'alta Valle San Martino. Domenica 20 novembre torna infatti la manifestazione dedicata all'essicazione e alla battitura delle castagne con una giornata di interessanti iniziative aperte al pubblico.

L'evento è promosso dalla Pro Erve guidata dal presidente Fabio Valsecchi con il sostegno dell'Amministrazione comunale e della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino (la foto è tratta dalla raccolta dell'Ecomuseo Val San Martino).

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 10 presso la piazza Unità d'Italia da cui il gruppo salirà verso l'antico nucleo di Nesolio. All'arrivo, visita guidata al castagneto con l'associazione Castanicoltori Lario Orientale. A mezzogiorno degustazione di polenta con formaggi e salame in compagnia. Alle 14 avrà poi inizio la "storica" battitura con metodi tradizionali delle castagne essiccate (mundei), tipica proprio di Nesolio. Spazio quindi all'illustrazione dell'essiccatoio e del procedimento di essiccazione delle castagne.

Alle 16 distribuzione di caldarroste e vin brulè per tutti. La giornata sarà rallegrata dall'organetto di Luca. L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia. Per chi ama l'autunno, le tradizioni e gli antichi borghi da riscoprire si tratta di un evento davvero da non perdere.