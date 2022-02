Teatro e solidarietà, quattro spettacoli a Nibionno

Al via la rassegna teatrale di Nibionno giunta alla sua XXXII edizione. Quattro gli spettacoli in programma che si terranno nell'oratorio di Tabiago con inizio sempre alle ore 21. Il primo appuntamento di "Teatro e solidarietà" è in programma per sabato 19 febbraio con lo show "Varietà" della compagnia "Idee in scena". Sabato 19 marzo toccherà invece alla filodrammatica "Juventus Nova" proporre "Due dozzine di rosa scarlatte". Terzo spettacolo sabato 30 aprile quando la compagnia "Il portico degli amici" presenterà "La cena dei cretini". Infine sabato 19 maggio la compagnia "La Creta" porterà in scena "C'è un ostaggio nel palazzo?". La rassegna è promossa dall'Avis di Costa Masnaga in accordo con il patrocinio del Comune di Nibionno. L'ingresso è libero con offerte. Tutta la popolazione è invitata. Il ricavato andrà a favore di 4 associazioni benefiche.