Un incontro online sulla storia, il pensiero e la donna Nilde Iotti

I circoli del Partito democratico di Bellano-Dervio e “Giulio Spini” di Morbegno e Bassa Valle proseguono nella serie di incontri organizzati per discutere del pensiero e della vita di grandi uomini politici del passato. Dopo i primi due eventi, dedicati rispettivamente ad Aldo Moro e a Bob Kennedy, organizzati nello scorso mese di giugno, domenica 29 novembre alle ore 20.30 sarà il turno della prima donna protagonista di questa rubrica: Nilde Iotti. Leonilde Iotti, a tutti nota come “Nilde”, fu, durante gli anni della Resistenza, partigiana, eletta poi, una delle 21 donne dell'Assemblea costituente, nella Commissione 75, incaricata di redigere il testo della Carta Fondamentale, divenne in seguito Parlamentare e prima Presidente donna della Camera dei Deputati fino al 1999.

«Protagonista indiscussa della storia politica italiana dal ritorno della democrazia, nel 1945, fino alla sua morte, la Iotti è ancora oggi una figura di ispirazione nel panorama politico», ha ricordato Andrea Nogara, segretario del circolo dem di Bellano. «Il suo pensiero è più che mai attuale ancora ai nostri giorni: pensiamo solo alla strenua difesa del parlamentarismo, alle battaglie civili a tutela della donna e delle minoranze, al ruolo europeo come casa comune e alla forte attenzione all'inclusione e al diritto al lavoro. Crediamo che sia utile e stimolante per tutti approfondire la persona Nilde Iotti; ricorre infatti quest'anno il centenario dalla sua nascita, motivo ulteriore per recuperarne il ricordo e analizzarne la storia e la vita, così da poterle, con cognizione di causa, tributare un doveroso omaggio, seppur in un contesto di limitazioni dovute all'emergenza sanitaria in atto».

«Ringraziamo gli amici del Circolo di Morbegno e il loro coordinatore Federico Gusmeroli che ci hanno, come sempre, coinvolto in questa attività - conclude Nogara -. Pur non sostituendo gli eventi in presenza, questa modalità ci permette di rimanere in contatto in questa fase di lontananza forzata e di poter ospitare relatori geograficamente distanti dai nostri territori».

L’ospite della serata sarà Livia Turco: politica, Deputata, più volte Ministra per la solidarietà sociale e la famiglia, alla guida poi del dicastero della salute e, nel 2011, fondatrice, con Marisa Malagoli Togliatti, della fondazione Nilde Iotti che tutt'oggi presiede. Da anni impegnata a promuovere la figura della Iotti tra i giovani, nelle scuole in tutto il territorio italiano.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle pagine facebook dei circoli a partire dalle 20.30 di domenica 29 novembre e sarà disponibile anche nei giorni successivi, sempre sulle pagine facebook. L'evento è aperto a tutti, militanti, simpatizzanti e non solo, senza la necessità di essere iscritti al social network.