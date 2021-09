Il Nirvana Adventure Race è una gara multisport in autosufficienza in orientamento per squadre di due persone.



Gli sport che verranno praticasi sono: Trail, MTB e Kayak, tutto in orientamento. In più ci saranno delle prove speciali: Tiro con l'arco, arrampicata, e slackline.



L'evento si svolgerà il 3-10-2021 e il ritrovo è a Oggiono.

