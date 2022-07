In migliaia in centro città per la lunga Notte Bianca di Lecco

È stata una Notte Bianca 2022 molto partecipata, quella di Lecco. Migliaia di persone sono rimaste in centro città fino all'una di notte, quando è terminato il teatro dell’Aleph con "Manto di Stelle", luci e colori per una conclusione magica in compagnia di abili trampolieri. È stata l'ultima delle numerose le iniziative pensate per una serata speciale in centro, con eventi ed esibizioni previste fino a oltre mezzanotte.

Sul piatto attività per tutti i gusti e le età: giochi gonfiabili per i più piccoli dalle 19 alle 23:30 presso il Monumento ai Caduti del lungolago, artisti di strada in piazza XX Settembre, di fronte alla Torre Viscontea e sul lungolago dalle 21 alle 23:30, spettacoli teatrali in piazzetta del Pozzo alle 21:30 e alle 22:15, musica in piazza XX Settembre dalle 19 e in piazza Garibaldi dalle 18:30 (dj set) e dalle 21 (Blascoliga), giri con le Lucie dalla piattaforma lago dalle 20 alle 23:30 e luoghi della cultura aperti gratuiti dalle 20 alle 23: Palazzo delle Paure, Palazzo Belgiojoso, Torre viscontea, Biblioteca civica e Villa Manzoni (quest’ultimo aperto sino alle 22).

Musei e biblioteca aperti

I poli museali e la biblioteca, aperti in via eccezionale, hanno proposto infatti una serie di attività: visite guidate gratuite alla Galleria d'Arte Contemporanea e alla mostra "Poetiche, Quotidiano e Immaginario nell'arte tra Ottocento e Novecento" (per questa mostra il costo del biglietto segue il tariffario di ViDi). "Pozzoli by Night" in biblioteca dalle 21 con giochi da tavolo e di gruppo, mercatino dei libri e dei fumetti, animazione, letture e spettacoli, mentre Palazzo Belgiojoso ha ospitato un doppio appuntamento: alle 21, al Museo Archeologico, la visita guidata multisensoriale “Blind experience: a occhi chiusi nel museo”, e alle 22, al civico planetario, osservazione del cielo con i telescopi del gruppo Deep Space.