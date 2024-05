La decima edizione della Notte Bianca di Calolzio - organizzata da Confcommercio Lecco- Zona Valle San Martino e dalla Associazione Valle San Martino Eventi, con il patrocinio del Comune di Calolzio - porta con sè diverse novità. Il primo cambiamento è nel nome, visto che sabato 1 giugno andrà in scena la "Notte Bianca in Rosa". L'appuntamento è fissato dalle ore 20 alle ore 24 in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte.

“Anche quest'anno torniamo con una bella serata dedicata al divertimento sano, con ottima musica e buon cibo da gustare insieme agli amici e ai familiari per le strade di Calolzio - spiega la presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi, ideatrice e coordinatrice dell'iniziativa - Quest'anno, oltre ad anticipare la data viste le Elezioni Europee, abbiamo pensato di cambiare e di fare diventare la Notte Bianca... Rosa. Tutti sono invitati a venire in piazza con un indumento rosa: per loro ci sarà anche una sorpresa! Concentreremo la manifestazione in piazza Vittorio Veneto, dando spazio alle associazioni calolziesi e anche ad alcuni stand di commercianti della nostra città”.

E aggiunge: “La "Notte Bianca in Rosa" avrà proposte per tutti: famiglie, giovani e adulti. Ci saranno il Dj set, l'angolo per i più piccoli, il truccabimbi, postazioni per il cibo... Tra le novità anche quella legata ai Lego: grazie alla collaborazione con Itlug ci saranno 23 espositori nelle sale del Comune. Come sempre ci sarà da divertirsi. Ringrazio gli sponsor e Confesercenti per il contribuito dato all'evento e ringrazio anticipatamente per la loro presenza - che garantirà la sicurezza dei partecipanti - la Polizia Locale, i Carabinieri di Calolziocorte e i Carabinieri in congedo”.