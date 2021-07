Prezzo non disponibile

Notte al museo: "Lasciati trasportare dall'avventura". È questo lo slogan scelto dagli organizzatori del singolare evento che si terrà il 2 luglio fra Mandello e Abbadia Lariana, proposto grazie alla collaborazione tra il Gamag (Gruppo amici di Maggiana), il Comitato del Civico Museo Setificio Monti e i due Comuni.

Il programma prevede il ritrovo alle 20.30 alla Torre del Barbarossa nella frazione mandellese di Maggiana, dove si comincerà con una visita guidata, quindi si assisterà a un concerto, per poi spostarsi lungo il Sentiero del Viandante in notturna con accompagnatori della Pro loco Mandello. La tappa finale sarà al museo della seta di Abbadia, dove si assisterà a un altro momento musicale prima della visita guidata. A concludere l'evento la risalita a Maggiana.

Per i non partecipanti all'evento, con tariffazione classica, è prevista comunque l'apertura straordinaria dei due musei dalle 20.30 alle 22. Per prenotazioni info@museoabbadia.it e museotorremaggiana@gmail.com.