Apre Decathlon a Lecco: un nuovo negozio per lo sport in Corso Carlo Alberto

Sarà tutta improntata agli sport di montagna e acquatici, la collezione proposta agli sportivi e alle sportive di Lecco: prossimamente, su una superficie di 2.300 mq nel complesso Esselunga, con 2 piani di offerta e 3 di parcheggi coperti.

“Gli amanti del lago e della montagna troveranno tutto per i loro sport: hiking, trekking, alpinismo, vela, barca, surf, MTB, trail e non solo…” afferma Andrea Balossi, Store Leader. Continua: “Abbiamo dedicato ampio spazio alle collezioni, non trascurando i servizi che permetteranno ai nostri clienti di noleggiare attrezzatura senza investire nel possesso del bene o riparare il proprio”.

Oltre 60 mq, infatti, della superficie di vendita sono dedicati a questi servizi, per offrire in noleggio ad esempio sci\ciaspole in inverno e sup\kayak\bici d’estate.

Sono già attive numerose partnership per amplificare l’offerta di sport, con le palestre e gli enti che lavorano ogni giorno sul territorio con l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva ed il benessere psico-fisico.

“A breve verrà inaugurata una parete di arrampicata nel Campus del Politecnico di Lecco” continua Andrea Balossi.

Decathlon, in qualità di sponsor insieme ad altre realtà del territorio, ha contribuito alla realizzazione di questa parete destinata alle attività sportive di studenti, all’allenamento di atleti selezionati del gruppo Ragni di Lecco ed in particolare della campionessa Mondiale Under 18 di arrampicata speed 2021 e 2022 Beatrice Colli, in vista delle olimpiadi 2024.

La stessa parete sarà utilizzata dal Politecnico anche a scopi scientifici per attività di ricerca legate alle prestazioni di atleti in giovane età ed alla loro maturazione fisica e sportiva.

Il Team di Lecco è composto da 34 collaboratori e collaboratrici, di cui 17 nuovi assunti. Nel punto vendita sono presenti colonnine d’acqua, per incentivare l’utilizzo di borracce. Per sapere di più sulla nuova apertura e restare sempre aggiornati, visitare la pagina Facebook e la pagina Instagram.