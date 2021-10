"Qui rido io" e "Tre piani" al Cinema Nuovo Aquilone

Un bilancio positivo per il cinema Nuovo Aquilone inaugurato due settimane fa: in questi quindici giorni di programmazione si sono registrati 321 spettatori, in pratica un "sold out" a ogni sera, con la capienza massima fissata a 70 spettatori su 140 effettivi.

Sul nuovissimo schermo del Nuovo Aquilone è stato proiettato il film "Tre piani" arrivato direttamente da Cannes. La pellicola di Nanni Moretti continua a essere proiettata, ma si aggiunge il nuovo film di Mario Martone con Toni Servillo,"Qui rido io".

I giorni di proiezione di "Qui rido io" saranno i seguenti: giovedì, venerdì, sabato e domenica alle ore 17.30. "Tre piani" di Moretti sarà in sala sabato 9 alle 17.30 e domenica 10 alle 21.

"Qui rido io"

Agli inizi del '900, nella Napoli della Belle Époque, splendono i teatri e il cinematografo. Il grande attore comico Eduardo Scarpetta è il re del botteghino. Il cast composto da: Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonia Truppo, Paolo Pierobon, Eduardo Scarpetta, Lino Musella, Roberto De Francesco, Gianfelice Imparato, Giovanni Mauriello, Iaia Forte, Roberto Caccioppoli, Chiara Baffi, Alessandro Manna, Lucrezia Guidone, Elena Ghiaurov, Gigio Morra.

"Tre piani"

Tre piani, presentato da Moretti al festival del cinema di Cannes 2021, è tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l'ingresso della palazzina. Il cast composto da: Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti, Chiara Abalsamo, Giulia Coppari, Gea Dall'orto, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Alice Adamu, Letizia Arnò, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno.