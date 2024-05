Quell'abbraccio speciale in una foto inedita per i 50 anni del Cerro Torre

Si erano lasciati così, in mezzo alla bufera, con quella frase che pareva quasi un presagio di sventura: “Se non siamo giù al campo base per il 16 o il 17 di gennaio, veniteci a cercare…”. Erano queste le ultime parole con cui Casimiro Ferrari, Mario Conti, Pino Negri e Daniele Chiappa si erano congedati dagli altri otto compagni della spedizione “Città di Lecco”, costretti dalla scarsità dei viveri ad abbandonare l’assedio alla parete ovest del Cerro Torre.

Avevano preso questa decisione estrema per dare alle due cordate di punta ancora qualche giorno di autonomia, nella speranza di un miglioramento del tempo desse loro l’opportunità per raggiungere la vetta.

Per gli otto rientrati all’Estancia Halvorsen quelli che seguirono furono probabilmente i momenti più drammatici della spedizione: giorni interi trascorsi con lo sguardo verso il fronte del ghiacciaio, nell’attesa di veder comparire i quattro amici rimasti sulla “Montagna Impossibile” e nell’ansia che qualcosa fosse andato storto senza che loro potessero fare o saperne nulla.

Poi, finalmente, ecco due puntini colorati comparire all’orizzonte. Si fanno sempre più vicini e, dietro di loro, eccone altri due. I colori delle giacche e dei pantaloni cominciano a svelare l’identità: “Sono il Pino e il Mariolino! Arrivano anche il Miro e Ciapin!”. Si riabbracciano gli uomini del Torre e piangono, ma di gioia: “Cima, ce l’abbiamo fatta!”.

Un’immagine un po’ appannata (forse gli occhi del fotografo erano troppo umidi e le mani troppo tremanti per mettere a fuoco…) immortala quel momento: il Miro butta le braccia al collo di un piccoletto, probabilmente si tratta di Angelino Zoia il più minuto dei dodici scalatori. Ha i vestiti strappati Casimiro e sotto ai guanti a brandelli s’intravedono le mani martoriate dal gelo.

È un abbraccio che dice tutto: racconta la fatica, il rischio, la determinazione estrema e, assieme, la fratellanza e quel legame unico e speciale che ha unito gli uomini del Torre fra loro e ai tanti, tantissimi che li hanno sostenuti, ammirati e attesi con identica ansia fino al loro ritorno in Italia, per allargare infine quello stesso abbraccio a tutta la città di Lecco.

La foto, inedita, è tratta dall'archivio MOntagne di SCAtti della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino. Proprio l'ente guidato dal presidente Carlo Greppi, con l'ufficio cultura e turismo e l'ecomuseo della Val San Martino, ripropone oggi questa toccante immagine e queste parole per ricordare a tutti che questa sera si terrà a Lecco il primo dei due appuntamenti della rassegna diffusa 'Nuovo cinema Patagonia' pensata all'interno delle iniziative per i 50 anni dall'impresa dei Ragni di Lecco sul Cerro Torre.

Martedì 14 e martedì 21 maggio alle 21, nella sala cinema Nuovo Aquilone di via Parini 6 a Lecco, si terranno infatti i primi due appuntamenti della rassegna diffusa 'Nuovo cinema Patagonia'. La serata del 14 maggio, introdotta dallo storico dell’alpinismo Alberto Benini, sarà dedicata al film Torre del Vento, documentario ufficiale della spedizione, realizzato con la regia di Mimmo Lanzetta e vincitore della Genziana d'Oro al Trento Film Festival del 1974. Il 21 maggio verrà invece proiettato il recente film Il Ragno della Patagonia, con la presenza del regista Fulvio Mariani e dello storico dell'alpinismo Ruggero Meles.

Gli eventi sono organizzati con contributo del Comune di Lecco e si inseriscono nel calendario delle celebrazioni per il 50esimo anniversario della prima salita della parete ovest del Cerro Torre organizzate dalla cordata di enti e istituzioni locali guidata dalla Comunità montana Lario orientale Valle San Martino come ente capofila e costituita dai comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario, in collaborazione con Confcommercio Lecco, Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura Como-Lecco, Provincia di Lecco, Cai Lecco sezione 'Riccardo Cassin', Gruppo Ragni della Grignetta, Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma, Uoei sezione di Lecco e Fondazione Riccardo Cassin.