Oceanografia tra scienza, miti e curiosità

Lo sviluppo sostenibile sarà realmente possibile quando vi sarà una generale comprensione dei fenomeni fisici, chimici e biologici di quello che è l'ambiente umano. Questo ambiente si è formato nei secoli, con l'incontro e lo scontro, la compenetrazione di idee e culture diverse. Da questo punto di vista la scienza del mare, quando raccontata nel suo contesto storico, diventa una parte della cultura in senso lato. Il seminario presenta l'evoluzione delle metodologie e tecnologie per la raccolta dati, delle idee relative alla dinamica del mare, dalle maree fino alla circolazione a grande scala. Si presentano idee ed errori, le spinte che hanno guidato l’uomo in ambienti estremi (p.e.r. la ricerca del Passaggio a Nord Ovest e la conquista del Polo Nord). Si conclude con la figura di Immanuel Kant ‘geografo, oceanografo, climatologo’ oltre che filosofo, soffermandosi sul suo metodo di presentazione di dati.

Giuseppe Manzella: chi è

Giuseppe Manzella. Laureato in Fisica, presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha lavorato come oceanografo nel CNR ed in ENEA. Ha collaborato con INGV.

Ha condotto attività di ricerca e gestione di progetti in ambito della European Space Agency e della Commissione Europea. Ha partecipato alla componente Europea e Mediterranea del Global Ocean Observing System ed ha collaborato in associazioni italiane (MedGOOS) ed europee (EuroGOOS) che hanno sviluppato sistemi previsionale a breve termine.

Ha lavorato in commissioni di esperti del Ministero della Ricerca, ed in consigli scientifici dell’International Marine Center e ICRAM (adesso parte di ISPRA).

È stato Presidente della Commissione Oceanografica Italiana (COI), commissione nominata su richiesta del ministero Affari Esteri, per partecipare alla attività della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO.

È stato fondatore, vicepresidente e presidente della ‘The Historical Oceanography Society’ avente lo scopo di promuovere la storia dell'oceanografia, utilizzando il patrimonio contenuto in archivi privati che contengono libri dalla fine del ‘400 ai primi del ‘900.