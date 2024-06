Prezzo non disponibile

Proposta da non perdere nel weekend con 'Yoga in Agriturismo' grazie al Fai Lecco all'Agriturismo Deviscio: una pratica yoga aperta a tutti e all'aperto con il brunch a seguire.

L'appuntamento è domenica 23 giugno alle ore 10.30 con l'insegnante Cecilia Corti di Odaka Yoga Lecco. "Ci troveremo per una pratica aperta a tutti, anche a chi non ha mai fatto yoga, immersi nella natura, per lasciare andare ciò che ci appesantisce, rigenerarsi e... divertirsi! A seguire ci diletteremo con attività esperienziali e concluderemo con un ricco brunch".

Il modo migliore, secondo gli organizzatori, per rilassarsi da stress e stanchezza da studio, lavoro e temperature ballerine dell'ultimo periodo.

Costi e info

Evento aperto a tutti con contributo a partire da 34 euro. Info e prenotazioni entro il 19 giugno al seguente link:

Gli organizzatori ricordano agli iscritti di portare il proprio tappetino.