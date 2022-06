Odaka Yoga al lago

Prezzo non disponibile

Quale scenario migliore del lago per una pratica di yoga? Il parco a Pradello, poi, d'estate è uno dei luoghi più suggestivi.

Davvero interessante la nuova proposta che arriva da Odaka Yoga Lecco, attività inaugurata un anno fa dalle lecchesi Anna Dell'Era e Cecilia Corti, insegnanti certificate di questo stile che sta sempre più prendendo piede anche in Italia e nel nostro territorio.

Dal 27 giugno le due giovani avvieranno un ciclo di incontri aperti a tutti, a offerta libera, ogni lunedì sera e venerdì mattina per quattro settimane consecutive. Quale migliore occasione per avvicinarsi a una disciplina che come poche altre consente di tonificare fisico e mente?

"Il parcheggio di Pradello è a pagamento tutti i giorni dalle 8 alle 20, quindi non è necessario pagare entro gli orari di interesse delle nostre pratiche, ma lo è se per caso vi fermate o arrivate prima" informano le organizzatrici.

Per partecipare è sufficiente comunicare la propria presenza ad Anna o Cecilia. Di seguito pubblichiamo il calendario degli incontri, con i relativi contatti.

Lo Yoga Odaka

Odaka è uno stile di yoga innovativo rispettoso della tradizione millenaria dello yoga che integra gli insegnamenti dello zen, della via del guerriero e della biomeccanica del corpo che vuole avere un approccio di consapevolezza a 360° in cui la pratica diventa una ricerca di sé e del percorso da seguire anche al di fuori del tappetino.