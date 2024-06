Of the nightingale i envy the fate (Dell’usignolo invidio la sorte)

Alla sfera animale, dell’incivile, del selvatico è ricondotto il talento diprofetessa di Cassandra. Nell’Orestea il corifeo paragona il suo lamento incomprensibile al canto di un usignolo: dalla risposta della“giovane inascoltata” viene il titolo di questa performance-grido, dove la battaglia di Cassandra è rievocata dal corpo-voce di Stefania Tansininei momenti che precedono la sua ingiusta uccisione come schiava/adultera e ξ?νη/straniera. Un rito sciamanico dove si fondono la stereotipica fragilità femminile e il suo spirito di vendetta infuocato,le funeste visioni del futuro, come la prodezza animale, l’eleganza del gesto e dello sbattere di ciglia – usignolo ibridato da piume tropicali che si rifrange in uno spazio alterato – in dialogo con una luce mobile(d’oltremondo?) che la insegue e la sfida. Anche il suo linguaggio oscilla, fluido, fra lucidità e mimetismi animali che lo rendono stridore ostinato e dolcissimo. Dopo il viaggio agli inferi, torna in superficie trasformata e nutrita dalle larve serpentine della terra, via i piumaggi leggeri, emerge a testa bassa pronta per continuare, perché ancora una volta, non era previsto che noi sopravvivessimo, come scrive un acombattente/Cassandra come Audre Lorde.

Intero: €15

Ridotto (under 25, over 65, secondo spettacolo nella stessa giornata): €12

Ridotto under14: €8

Biglietto cortesia per i residenti del comune di Colle Brianza: €5

Ideazione e regia Daniela Nicolò e EnricoCasagrande | con Stefania Tansini | drammaturgia Daniela Nicolò | suono dal vivo Enrico Casagrande | ambienti sonori Demetrio Cecchitelli | direzione tecnica e disegno luci Theo Longuemare | brano musicale R.Y.F. (Francesca Morello) | props in lattice _vvxxii | abito Boboutic Firenze | assistente costumista e scenografa Susana Botero | illustrazione Lilsis.art | grafica Federico Magli | video Vladimir Bertozzi | una produzione Motus con TPE / Festival delle Colline Torinesi | residenze artistiche ospitate da Lavanderie a vaporeTorino, Centro nazionale di produzione della danzaVirgilio Sieni, AMAT Marche | con il supporto di MiC, Regione Emilia-Romagna