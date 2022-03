Sabato 12 marzo 2022 a Oggiono iniziativa in favore delle donne ucraine e di tutte le persone che vogliono la pace.

L'evento si intitola "All'ora del the letture per la pace" e si svolgerà alle 17.30 in sala consigliare. Una lettura teatrale di alcuni brani sulla pace, a cura di Daria Panettieri e Giovanna Limonta. Un modo per riflettere insieme, un rito collettivo per la pace.