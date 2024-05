Teatro contro le mafie a Oggiono insieme a scuola e biblioteca

La classe 2° F della scuola media dell'istituto comprensivo "Marco d'Oggiono" presenterà sabato 25 maggio lo spettacolo "Le mafie non uccidono le donne?", realizzato nell'ambito del laboratorio teatrale dedicato al tema della legalità e curato dall'associazione "Lo Stato dell'arte" di Lecco, in particolar modo da Alberto Bonacina. La rappresentazione vuole essere un omaggio a tutte le donne vittime innocenti delle mafie.

Durante le attività laboratoriali, gli alunni hanno letto diversi libri per prendere ispirazione nella realizzazione dello spettacolo, tra di essi "Io, Emanuela : agente della scorta di Paolo Borsellino" di Annalisa Strada. Il 9 marzo scorso, hanno avuto modo di partecipare alla cerimonia di intitolazione alla vittima di mafia Marcella Di Levrano del ristorante-pizzeria Fiore, ex Wall Street, edificio lecchese confiscato alla criminalità organizzata e bene simbolo per la città.

Nella mattinata di sabato, ragazze e ragazzi della 2° F, guidati per l'intero percorso dalla professoressa Sara Casagranda, saliranno sul palco per i compagni delle altre seconde classi, mentre in serata si esibiranno per i loro famigliari ed amici, e per tutte le persone che desidereranno passare una serata diversa. L'appuntamento è per le ore 20.30 nell'auditorium della scuola di via Vittorio Veneto.

"L'iniziativa nasce dalla collaborazione della scuola con la biblioteca civica di Oggiono - spiega il direttore Nicoletta Molatore - Lo spettacolo cade in prossimità del 23 maggio, la Giornata nazionale della legalità, con la quale si commemorano le vittime di tutte le mafie e in particolare ricorda gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 1992. Essa è inoltre inserita nell'iniziativa nazionale 'Il Maggio dei Libri', promossa dal Centro per il Libro e la Lettura".