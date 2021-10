Prezzo non disponibile

Dal 21 al 24 ottobre va in scena a Ballabio in Piazza Hillion la prima edizione di "Oktoberfest Ballabio".

Quattro giorni nei quali si potranno degustare alcune delle migliori birre tedesche e le prelibatezze più conosciute della cucina bavarese: hot dog, crauti, wurstel, carne alla griglia, bretzel etc.

A disposizione una tensostruttura riscaldata di 500 metri quadrati per accogliere tutti in sicurezza ma senza il problema di maltempo e freddo!

Orari dell'evento:

Giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 23.00.

Sabato e domenica dalle 11.00 alle 23.00.

Coma da disposizioni di legge, l'accesso all'area è consentito ai possessori di green pass, non sono previsti varchi di controllo, ma solo cartelli indicatori. Eventuali controlli a campione potranno essere svolti dalle forze dell'ordine. Necessario mantenere le distanze e la mascherina.

Recap:

21-22-23-24 ottobre 2021

Ballabio, Piazza Hillion, parcheggio comunale.

Ingresso libero.

Green pass obbligatorio per accesso all'area di somministrazione

