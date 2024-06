"Caravaggio, un genio ribelle" a Olginate

"Caravaggio, un genio ribelle" approda a Olginate. Sabato 22 giugno l'autore e regista Paolo D'Anna porterà in scena la sua rappresentazione dedicata al grande artista Michelangelo Merisi: l'appuntamento è per le ore 21 nell'ex convento di Santa Maria La Vite. Seguirà un brindisi con l'autore che sempre sul territorio (e non solo) ha proposto una serie di apprezzati lavori dedicati anche a Pier Paolo Pasolini e Alda Merini.

“Lo spettacolo racconterà il viaggio nella luce e nelle ombre della vita di uno straordinario artista - spiega Paolo D'Anna - Viaggio che parte dalle spiagge assolate di Porto Ercole in Toscana e prosegue per il Borgo di Caravaggio, paesino in provincia di Bergamo, Milano, Roma, Napoli, Malta e la Sicilia. Mai come in Caravaggio l'arte e la vita si mescolano, in un incessante alternarsi di estremi fra luce e tenebra. La violenza e il realismo delle sue opere si ritrovano nella sua vita e viceversa. La foga, la frenesia con cui l'artista prepara e realizza i suoi capolavori è la stessa frenesia, la stessa violenza con le quali corre verso l'autodistruzione”.