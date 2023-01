Olginate celebra la patrona Sant'Agnese, iniziative al via

Prezzo non disponibile

Si avvicina la Festa patronale di Sant'Agnese a Olginate. L'appuntamento è per domenica prossima 22 gennaio con la celebrazione della messa solenne alle ore 11 nella chiesa parrocchiale alla presenza di autorità e associazioni. Nell'occasione verrà riproposta la tradizionale Offerta della Cera. A mezzogiorno pranzo comunitario in oratorio, seguito dalla tombolata nel cinema teatro Jolly. Le iniziative per la ricorrenza di Sant'Agnese inizieranno già nei giorni precedenti.

Come illustrato nella locandina sotto, nella serata di martedì 17 si terrà un incontro con il pedagogista Johnny Dotti dal titolo "Generare comunità, è ancora possibile un rapporto tra generazioni?". Giovedì 19 alle 21 Adorazione Eucaristica sempre in chiesa parrocchiale. Sabato sera 21 gennaio al Jolly andrà invece in scena il musical "Gli Aristogatti" a cura della Compagnia "Cuori con le ali" a ingresso gratuito.