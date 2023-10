A Olginate cultura e dialogo in musica con Oltremura

Ashti Abdo, Manuel Buda e Fabio Marconi trio nato da un incontro fra culture, intreccio di musiche e strumenti, creatività che si stimola reciprocamente, sono un esempio vivente della capacità che alcune musiche hanno di superare “mura”. Il progetto Oltremura, vuole portare la musica e le storie dell ’Abdo Buda Marconi trio in realtà significative o per l'attività di studio e divulgazione di culture, musiche e religioni del mondo, o per la loro quotidianità fatta di incontro, migrazioni, transiti.

Grazie al bando Life is Live il percorso di Oltremura "Cultura e Dialogo" potrà toccare 4 luoghi davvero speciali, coinvolgendo istituzioni come la Facoltà di etnomusicologia dell’Università di Pavia (distaccamento di Cremona), o il dipartimento di scienze religiose dell’Università Cattolica di Milano Brescia; o ancora l’ex convento di Santa Maria la Vite a Olginate, ma anche una realtà di confine come il Comune di Porto Ceresio (Varese).

Differenze etniche, religiose, linguistiche, di scelte di vita o affettive, di provenienza geografica, sono ciò con cui ogni giorno si confrontano milioni di persone anche in Italia ogni volta che escono da casa propria, e a volte l’assistere a un concerto può diventare un’occasione di educazione all’incontro e al riconoscimento; in una parola: ad andare Oltremura.

Ashti Abdo (saz, voce, duduk e percussioni), Manuel Buda (chitarra classica e cori) e Fabio Marconi (chitarra 7 corde e fretless, cori) cominciano a lavorare assieme nel gennaio 2016, e da allora non hanno mai smesso: un’alchimia speciale li ha uniti fin dalle prime sessioni, e questa alchimia ha incantato il pubblico fin dai primi concerti. Il repertorio - popolare e non - di vaste aree che vanno dall’Italia fino al Medioriente, passando per i Balcani, la Grecia, l’Est Europa, e avanti fino al Caucaso, è stato ed è l’unica “origine” musicale del trio, con un grande bagaglio di melodie, forme musicali, ritmi, che si somigliano e si parlano, rendendo noi e tutte queste terre assai più vicini di come a volte ci sembra.

Oltremura dà anche titolo al nuovo capitolo discografico del trio, contenente una serie di nuovi brani originali in cui le influenze culturali e musicali dei tre componenti si sono incontrate e fuse. Il risultato è un disco pubblicato nel 2023, il cui contenuto potrebbe essere descritto come una "world music italiana", scritta e composta fra Milano e Lodi negli anni 20 del nuovo millennio, in dialogo con le tradizioni ma inevitabilmente diversa, un po' come per tutte le seconde e terze generazioni quando avviene una migrazione. Il trio si esibirà domani, venerdì 13 ottobre alle ore 21, nell'ex convento di Santa Maria la Vite a Olginate. L'ingresso è gratuito.